Se activa búsqueda para localizar a Daniel Tadeo, joven de 22 años desaparecido en Cajeme

Cajeme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una célula informativa para localizar a Daniel Tadeo Rochín Molina, un joven de 22 años de edad que fue visto por última vez el sábado 1 de noviembre de 2025 en la localidad de Tajimaroa, perteneciente al municipio de Cajeme. Desde entonces, se desconoce su paradero y sus familiares mantienen la esperanza que pronto pueda regresar con bien a su casa.

De acuerdo con la información oficial compartida en redes sociales, Daniel Tadeo es de complexión mediana, mide aproximadamente 1.70 metros y pesa 95 kilogramos. Además se dijo que tiene el cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos cafés pequeños. Como seña particular, el organismo indicó que el individuo presenta un lunar en la mejilla derecha, cerca de la nariz, que podría ayudar a identificarlo.

La desaparición del joven, de nacionalidad mexicana y nacido el 10 de febrero de 2003. Ha causado gran preocupación entre sus seres queridos, quienes piden el apoyo de la comunidad para compartir la información y comunicarse con las autoridades en caso de contar con datos que ayuden a su localización. Hay que recordar que toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para la pronta localización.

Las autoridades correspondientes hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a encontrar a Daniel Tadeo Rochín Molina. Los reportes pueden hacerse directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, al número telefónico 662 229 7369 o, bien, hacer un reporte al número de emergencias 9-1-1, así como al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

En otro caso registrado por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora en Ciudad Obregón, autoridades compartieron la ficha de búsqueda de Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, un hombre de 63 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado lunes 6 de octubre de 2025 en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de localidad. Gustavo Adolfo es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene el cabello entrecano, corto y liso, ojos cafés y piel blanca.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora