Se enfrentan autoridades y sicarios en carretera de Sonora; hay un abatido y dos detenidos

Pitiquito, Sonora.- Un operativo de vigilancia en la región costera de Sonora resultó en un enfrentamiento armado la mañana de este martes 4 de noviembre, resultando en la detención de dos individuos y el fallecimiento de un tercero. El hecho violento ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) respondieron a una agresión con armas de fuego.

Todo sucedió alrededor de las 9:42 horas sobre la carretera estatal a Puerto Libertad, a la altura del kilómetro 154, en una zona también conocida como Calle 36 Norte. Según el informe, los agentes de ambas corporaciones realizaban labores de patrullaje cuando un vehículo tipo pick up, modelo Chevrolet Silverado 2021, que transitaba por un camino de terracería paralelo, se incorporó de manera abrupta a la cinta asfáltica.

Acto seguido, los ocupantes del vehículo dispararon contra las unidades de seguridad. En respuesta, el personal repelió el ataque para salvaguardar su integridad y controlar la amenaza. Las fuerzas del orden lograron neutralizar la agresión y como resultado dos de los presuntos atacantes fueron sometidos y detenidos en el lugar, mientras que un tercer implicado fue abatido durante el intercambio de balas.

Los individuos arrestados fueron identificados como Julio César 'N', de 24 años de edad y originario de Nogales, Sonora, y Juan Daniel 'N', de 27 años, procedente de Tecámac, Estado de México. El cuerpo del tercer agresor, hasta el momento no ha sido identificado, sin embargo, las autoridades detallaron que cuenta con tatuajes en ambos brazos como seña particular, lo que podría facilitar su posterior reconocimiento.

Tras asegurar la zona, los uniformados procedieron a la inspección del vehículo y los sospechosos, decomisando tres fusiles de asalto, dos del tipo AR-15 calibre 5.56x45 y un AK-47 calibre 7.62x39, una pistola Glock de calibre 9 milímetros, múltiples cargadores, tres chalecos balísticos y el propio vehículo Chevrolet Silverado. Una verificación de la serie del auto confirmó que contaba con un reporte de robo.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 4, 2025

Dicha unidad fue hurtada el 11 de febrero de 2024 en la ciudad de Tempe, Arizona. En las declaraciones, los detenidos manifestaron tener cerca de 2 meses colaborando con un grupo delictivo que opera en esa área del Estado. Tanto los dos sujetos asegurados como todo el material recabado quedaron a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui