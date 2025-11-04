Sicarios irrumpen en casa de Hermosillo y desatan balacera; dos hombres fueron ejecutados

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 4 de noviembre, un ataque armado en un domicilio ubicado al poniente de la ciudad de Hermosillo dejó como saldo a dos hombres sin vida. El suceso movilizó a diversas corporaciones de seguridad, quienes ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. De acuerdo con la información inicial, el reporte se recibió aproximadamente a las 2:20 horas.

Vecinos de la colonia Mirasoles alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Cerro Colorado y Lucero. En respuesta al llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar. A su llegada, los agentes localizaron en el interior de una vivienda los cuerpos inertes de dos personas del sexo masculino.

Tras una inspección, confirmaron que ambos presentaban varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego y ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a asegurar la escena del crimen. Los agentes municipales acordonaron el perímetro para preservar cualquier indicio que pudiera ser crucial para la investigación. Posteriormente, se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Al lugar acudieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias competentes, el procesamiento de la escena, y la recolección de casquillos percutidos y otros indicios balísticos que serán analizados. Estas pruebas son fundamentales para la carpeta de investigación que fue abierta con el fin de determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Durante la balacera un vehículo resultó con daños

Una vez concluidas las labores periciales en el sitio, los cuerpos de las dos víctimas fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Ahí se les practicará la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte y su plena identificación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni han informado sobre posibles líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui