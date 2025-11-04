Solitario gatillero ejecuta a un hombre al sur de Hermosillo; lo disparó en siete ocasiones

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación tras el homicidio de un hombre de 38 años de edad en la colonia Hacienda los Alcatraces, ubicado al sur de Hermosillo. El suceso tuvo lugar cerca de las 3:40 horas de este martes 4 de noviembre, después de que reportes a los números de emergencia alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la avenida Del Corral.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales, quien fue posteriormente identificado como Agustín 'N'. De acuerdo con el informe, la víctima presentaba heridas producidas por proyectil en el tórax y abdomen. La zona fue asegurada para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante el procesamiento de la escena del crimen, el personal de Servicios Periciales recolectó siete casquillos percutidos y dos cartuchos útiles de calibre 9 milímetros, los cuales serán analizados como parte fundamental de la investigación. Según las primeras entrevistas recabadas en el lugar, el ataque habría sido ejecutado por un solitario agresor, quien tras efectuar los disparos huyó a pie hacia una zona de monte cercana.

Vecinos aseguraron que durante esa madrugada escucharon como el afectado rogaba por su vida, mientras se ocultaba detrás de un vehículo de la marca Chevrolet, de modelo atrasado y de color café. Sin embargo, fue acribillado por el presunto sicario en ese mismo sitio, quedando la unidad salpicada de sangre, al igual que la zona de la banqueta, donde fue encontrado el cuerpo.

Manchas de sangre en el lugar donde la víctima fue asesinada

Si bien las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, una de las principales líneas de investigación se centra en posibles conflictos vinculados al crimen organizado, basándose en información extraoficial que sugiere que la víctima había sido objeto de amenazas previas. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, procedimiento que determinará con precisión la causa de la muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui