VIDEO: Vehículo atropella a clientes de bar en La Paz y se da la fuga; hay cinco lesionados

La Paz, Baja California.- La tranquilidad del malecón de La Paz, Baja California Sur, se vio interrumpida durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre, por un accidente vehicular que dejó un saldo de cinco personas lesionadas y provocó una fuerte movilización de autoridades municipales. El percance ocurrió en las inmediaciones del bar Cervecería La México, ubicado sobre el Paseo Álvaro Obregón.

Según los reportes de la Dirección de Seguridad Pública y testimonios recabados, el suceso se originó cuando una camioneta marca Jeep de color gris chocó a un automóvil Toyota Corolla blanco que circulaba por la vía costera. La fuerza de la colisión provocó que el conductor del Corolla perdiera el control del vehículo, el cual se proyectó hacia la banqueta. A su vez, el Jeep atropelló varias mesas del área exterior del establecimiento, donde se encontraban varios clientes.

Al lugar acudieron rápidamente unidades de emergencia y paramédicos de Cruz Roja para brindar atención a los afectados. El informe detalla que cinco personas resultaron con lesiones: tres hombres y dos mujeres. De ellos, solo una joven de 21 años de edad requirió ser trasladada al Hospital Juan María de Salvatierra para su valoración, aunque se confirmó que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Los otros cuatro afectados presentaron lesiones menores y fueron atendidos en el sitio sin necesidad de hospitalización. Tras el accidente, el conductor del vehículo Jeep que presuntamente ocasionó la colisión se dio a la fuga. Las autoridades, basándose en declaraciones y el video de una cámara de seguridad que captó el momento, implementaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable.

Como consecuencia de este hecho, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, anunció que el Ayuntamiento implementará un nuevo plan de seguridad para la zona turística del malecón. "Lamentablemente pasó esto, afortunadamente no hay una situación mayor que se haya presentado con la salud e integridad de las personas, pero no podemos arriesgarnos", declaró la presidenta municipal, subrayando la necesidad de tomar acciones preventivas.

Entre las medidas anunciadas se incluye la instalación obligatoria de barreras de contención en puntos considerados de riesgo para evitar que los vehículos invadan las áreas peatonales. Asimismo, se informó que personal de Protección Civil realizará inspecciones en los comercios del centro histórico para verificar el cumplimiento de estas y otras normativas de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección de residentes, turistas y trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui