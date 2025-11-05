Alarmante hallazgo en Conalep de Hermosillo: Dos alumnos son atrapados con droga en plena escuela

Hermosillo, Sonora.- Un alarmante hallazgo se tuvo en días pasados durante este mes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) Plantel Hermosillo I, ya que a dos alumnos de la institución les fue encontrada droga en plena escuela, por lo que autoridades tuvieron que tomar las acciones pertinentes y los menores quedaron en calidad de detenidos.

Los hechos ocurrieron este pasado martes 4 de noviembre de 2025 en el Conalep Plantel Hermosillo I de la capital de Sonora, entre las calles Sahuaripa y De la Plata, en la colonia Parque Industrial, a eso de las 11:15 horas. Lo anterior cuando dos jóvenes de 14 y 15 años, fueron sorprendidos por docentes con una pluma y unos calcetines con hierba verde seca, marihuana.

Por lo que el director de la institución llamó al 911 para alertar sobre los hechos, y al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal que procedieron a detener a los jóvenes por el delito de daños contra la salud. Ante esto, los menores fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes del Ministerio Público especializado en justicia para menores y serán estas las que se encarguen de darle seguimiento al caso.

Gobierno de Sonora previene adicciones

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realiza la Jornada Permanente por la Paz con el objetivo de promover entornos de paz y sana convivencia, para prevenir adicciones. Estos acercamientos tienen el propósito de acercar temas relacionados con la prevención de violencias, adicciones y la promoción de valores.

Esta Jornada Permanente por la Paz, con apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), tiene presencia en diferentes planteles educativos de Navojoa, Huatabampo, Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado y Nogales.

También las autoridades han puesto en marcha otros programas como Advertencia Sonora, Escuela para Padres Promotores de Paz y Estrategia Nacional en el Aula, los cuales están dirigidos a los jóvenes y sus padres para informar, sensibilizar y promover la toma de decisiones saludables.

