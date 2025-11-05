Alerta en Cajeme: Vehículo sospechoso termina en un dren tras intensa persecución policial

Cajeme, Sonora.- La mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se registró una persecución policial en las inmediaciones del municipio de Cajeme, Sonora, que culminó con un accidente vial sobre la calle Base, en la salida de la comunidad de Providencia. Los reportes preliminares indican que agentes policíacos dieron seguimiento a los ocupantes de un vehículo sospechoso, aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna detención.

De acuerdo con las primeras indagatorias, elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto a automóvil Mitsubishi; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y continuó su camino a toda velocidad, momento en el que se suscitó la persecución policial. Durante su trayectoria, el conductor del automóvil derribó una cerca y cayó dentro de un dren sin agua, en un predio enmontado ubicado en el sitio mencionado anteriormente.

Después del percance, los sospechosos huyeron del área y hasta el momento se desconoce su posible paradero. Al lugar también arribaron agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para asegurar el perímetro y realizar las diligencias correspondientes. Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque todavía no se tiene información oficial sobre algún detenido o una persona lesionada a causa del incidente.

Trascendió que se trata de un vehículo Mitsubishi, color gris y sin placas de circulación. Las autoridades competentes se encargan de la investigación para determinar el motivo de la persecución y la procedencia del automóvil sin placas. Se espera que en las próximas horas se difunda un informe detallado sobre esta persecución y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización acerca de este acontecimiento.

Hasta el momento no se han informado sobre alguna detención.

Ejecutan a motociclista en la Libertad

En otro hecho registrado el martes 4 de noviembre en Ciudad Obregón, un motociclista fue ejecutado a balazos sobre la calle Río Moctezuma, entre Río Tula y Río Soto la Marina, en la colonia Libertad. El hoy occiso fue identificado como Brandon L. D., mejor conocido como 'El Tuti', de 20 años, quien se desplazaba por dicha vialidad cuando fue interceptado por sujetos armados y, a pesar de que intentó huir, fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui