Amenazas y un ataúd vacío: Lo que vivió un funerario en Culiacán antes de llegar a Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se reportó el curioso caso de un empleado de una funeraria en Culiacán que, tras ser extorsionado vía telefónica, intentó ingresar a la fuerza un ataúd vacío a un establecimiento similar ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Afortunadamente, a pesar del problema que se generó, la situación terminó bien para la víctima.

De acuerdo con medios locales, el hombre, cuya identidad se mantiene desconocida, llegó al negocio localizado en la avenida Heriberto Valdez y la calle Guillermo Prieto, en Los Mochis, y de inmediato informó a los encargados que provenía de una funeraria del centro del estado para dejar un cuerpo que sería cremado. Sin embargo, llamó la atención que también les solicitara el pago de los gastos de traslado.

Los trabajadores procedieron a revisar el ataúd y, para su sorpresa, no contenía nada. Además, de todo esto el personal notó que el sujeto no dejaba de hablar por teléfono y que de hecho la persona al otro lado de la línea parecía hablar con acento extranjero. No obstante, en realidad la situación se volvió aún más extraña cuando le preguntaron sobre el supuesto cadáver y no supo qué responder.

El hombre confesó todo

Posteriormente, el hombre tomó un marro y golpeó con bastante fuerza la puerta de la oficina, argumentando que en ese lugar había un sobre con dinero que debía entregar. Ante la situación, los trabajadores llamaron al número de emergencias 911. Cuando llegaron los elementos policiacos, detuvieron al sujeto y aseguraron la carroza, así como cualquier evidencia relacionada con el suceso.

Para esclarecer el enredo, los agentes trasladaron al hombre a la sucursal de la funeraria en Los Mochis, donde ante los empleados finalmente confesó que había sido extorsionado vía telefónica y que incluso recibió amenazas de los responsables. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay más actualizaciones, aunque estaremos al pendiente en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui