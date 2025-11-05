Arrestan a funcionario de Puebla acusado de abuso; habría violentado a sus sobrinas menores

Puebla, Puebla.- La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Leonardo 'N', quien hasta hace poco ocupaba el cargo de secretario de Turismo en el municipio de Chiautzingo. El exfuncionario enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso equiparado y abuso equiparado en grado de tentativa, presuntamente cometidos en mayo de 2024 en contra de dos de sus sobrinas.

Según la información proporcionada por las autoridades, el proceso judicial se inició a raíz de una denuncia formal interpuesta por la madre de las víctimas. La denuncia fue presentada después de que las menores de edad relataran los presuntos abusos sufridos. Con base en estos testimonios y las pruebas recabadas durante la fase inicial de la investigación, la Fiscalía poblana procedió a solicitar una orden de aprehensión.

La detención tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, aproximadamente a las 12:45 horas, en las inmediaciones de la presidencia municipal de Chiautzingo, según consta en el Registro Nacional de Detenciones (RND). Tras su captura, Leonardo 'N', también conocido en la comunidad como 'El poeta del pueblo', fue puesto a disposición del juez de control en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, donde se definirá su situación jurídica.

En respuesta a estos hechos, el Ayuntamiento de Chiautzingo emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales. En el documento, la administración municipal manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, siempre dentro del marco legal. El Gobierno local informó que, en cumplimiento con la ley y por acuerdo de Cabildo, se determinó la separación temporal de su cargo.

Esta medida, explicaron, tiene como objetivo principal "garantizar una investigación imparcial, expedita y transparente, que permita esclarecer los hechos conforme a derecho". Asimismo, el Ayuntamiento señaló que desde el inicio de su gestión se han implementado mecanismos de control y transparencia, como la solicitud de la Carta de Antecedentes No Penales a todos los integrantes del gabinete, con el fin de verificar su honorabilidad.

