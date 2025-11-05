Arrestan a joven 'tirador' en Hermosillo; le hallaron 16 envoltorios de crystal y marihuana

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo que resultó en la detención de una persona y el decomiso de diversas dosis de presuntos narcóticos, como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo en Hermosillo. El despliegue tuvo lugar en un domicilio de la calle Roberto Romero, en la colonia Sahuaro.

En el lugar, las autoridades ejecutaron una orden de cateo previamente autorizada. Durante la inspección del inmueble, fue detenido un hombre llamado Luis Mario 'N', de 22 años de edad. Asimismo, los agentes investigadores localizaron y aseguraron un total de 16 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas. El material incautado está conformado por cuatro paquetes que contenían hierba verde con las características de la marihuana.

Así como 12 más con una sustancia granulada compatible con la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal. Tanto el detenido como la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE). Esta instancia será la encargada de continuar con las investigaciones y la integración de la carpeta correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de investigación y combate al narcomenudeo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realiza en coordinación con fuerzas armadas, enfocados en desarticular puntos de venta y distribución de drogas en Hermosillo", se lee en el comunicado.

Por otro lado, a muy temprana hora del pasado viernes 31 de octubre, un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo con un fusil de asalto en las calles Leo Sandoval y Agua Nueva, de la colonia Los Manantiales, al norte de la ciudad. De hecho, todo comenzó cuando se reportó a las autoridades que en esa zona había una persona lesionada, misma que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui