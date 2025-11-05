Cae chofer de tráiler en carretera de Sonora; transportaba droga oculta en limpiadores multiusos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un individuo identificado como Erick M. fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, específicamente en la modalidad de transporte de metanfetamina líquida. La decisión fue dictada por un juez de Distrito en Tijuana, Baja California, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El aseguramiento se produjo como resultado de un operativo entre diversas instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en la detención, que tuvo lugar en el punto de revisión militar 'Estación Doctor'.

Erick M. operaba un tractocamión que fue sometido a inspección en la carretera estatal 40, tramo Golfo de Santa Clara - San Luis Río Colorado, Sonora. A simple vista, transportaba una carga legítima de artículos de limpieza. Sin embargo, durante la inspección del vehículo y su remolque, los agentes detectaron inconsistencias en la mercancía, que consistía en 119 garrafones de un galón cada uno de limpiador multiusos.

Descubrieron que el contenido no correspondía al indicado en la etiqueta, por lo cual aseguraron la carga sospechosa y se realizaron los análisis periciales correspondientes. Los resultados confirmaron que la sustancia contenida en los envases era metanfetamina en estado líquido, una modalidad utilizada frecuentemente por las organizaciones criminales para ocultar la droga y facilitar su transporte.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Erick “M”, presunto responsable en el delito de contra la salud, modalidad de transporte de metanfetamina líquida. Fue detenido en la carretera estatal 40, tramo Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado, Sonora. https://t.co/nQPbmQ2vVm pic.twitter.com/bETDAFeGyq — Sonora (@FGR_Sonora) November 5, 2025

Con base en estas evidencias, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó el caso ante la autoridad judicial. El juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Erick M. Como medidas cautelares, se le dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario de Mexicali y se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará recabando pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR