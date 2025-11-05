Capturado en Baja California: 'El Morquecho' era buscado por triple asesinato al sur de Sonora

Rosarito, Baja California.- Durante un operativo de búsqueda efectuado en Baja California, fue detenido un hombre llamado Ramón Alberto 'N', de 48 años de edad, conocido con el alias de 'El Morquecho'. La captura, realizada en la ciudad de Rosarito, se realizó en respuesta a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en perjuicio de tres personas, ocurrido en la región sur de Sonora.

La detención fue gracias a un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y su homóloga en Baja California. El proceso se inició cuando la Fiscalía sonorense emitió una solicitud de colaboración para localizar y capturar al acusado, quien presuntamente había huido de la jurisdicción para evadir la acción de la justicia. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) proporcionó la información de inteligencia.

Con esta información, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Baja California procedieron a ejecutar el mandamiento judicial, logrando la captura sin incidentes. Una vez asegurado, elementos de la AMIC se trasladaron a Baja California para realizar el traslado de Ramón Alberto 'N' de regreso a Sonora. A su llegada, fue ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Navojoa, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Dicha institución es la encargada de la carpeta de investigación por el triple homicidio de Sabino 'N', Pablo Benito 'N' y Gabriel 'N'. La Fiscalía de Sonora reconoció la importancia del intercambio de información y la disposición de las autoridades bajacalifornianas. Este tipo de acciones son fundamentales para el combate a la impunidad y demuestran el compromiso de fortalecer la coordinación a nivel nacional para la detención de objetivos prioritarios.

Capturan a “El Morquecho” en Baja California por triple homicidio cometido en Sonora



Hermosillo, Sonora, 5 de noviembre de 2025.- En una acción coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC),… pic.twitter.com/CDLnuHkfWl — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 5, 2025

Apenas ayer se informó que, un sujeto identificado como José Roberto 'N', de 18 años de edad, fue capturado e imputado debido a que se le atribuye la presunta responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo robado, lesiones agravadas y abandono de personas. Los cargos derivan de una investigación sobre un accidente de tránsito ocurrido el pasado mes de octubre en la colonia Villa Verde, de Hermosillo, donde una mujer y su hija fueron atropelladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui