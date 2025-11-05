Ciudad Obregón: Se genera confusión y pánico durante evacuación de tienda departamental

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se realizaron simulacros en diferentes sucursales de la tienda Coppel en Ciudad Obregón, Sonora, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias realizadas por brigadas de Protección Civil. Este tipo de acciones se despliegan tras el percance registrado en un establecimiento de Waldo's que dejó un saldo de 23 personas muertas en Hermosillo.

De acuerdo con un informe de medios locales, los simulacros se llevaron a cabo en una sucursal situada sobre las calles 200 y Yucatán, cerca de la Central Camionera, en donde se reportó que el protocolo generó confusión entre los empleados y clientes que fueron evacuados de manera repentina. Se indicó que decenas de personas fueron guiadas hacia el exterior de la tienda departamental, todo esto conforme a los protocolos de seguridad.

Testigos señalaron a medios de comunicación que algunos de los clientes comenzaron a entrar en pánico al escuchar las alarmas y notar la rápida movilización. Sin embargo, representantes de la empresa confirmaron que el ejercicio se realizó con éxito y que el objetivo principal es garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier contingencia. Otro simulacro se efectuó en la sucursal localizada en las calles No Reelección y Chihuahua, en la colonia Centro.

Sucursal ubicada sobre las calles 200 y Yucatán.

Posponen ExpoFest Cajeme 2025

El martes 4 de noviembre, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció que se pospondrá el ExpoFest Cajeme 2025 en solidaridad con las víctimas mortales y los heridos de la explosión en la tienda Waldo's de Hermosillo. Cabe mencionar que el evento se tenía previsto realizar del 7 al 23 de noviembre del presente año; sin embargo, con este cambio ahora se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre.

Separan de su cargo a titular de Protección Civil Estatal

Derivado del incidente en la tienda Waldo's de Hermosillo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la separación temporal de Armando Castañeda Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El mandatario estatal explicó que Castañeda Sánchez está separado de su puesto mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

