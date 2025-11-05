Cuatro sujetos 'levantan' a hombre y después lo abandonan golpeado en calles de Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el martes 4 de noviembre de 2025, una persona fue privada de su libertad de manera ilegal y posteriormente fue abandonada con múltiples lesiones en la colonia Chulavista, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Trascendió que la víctima presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar, aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna detención derivada de este violento hecho.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 14:51 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales recibieron una alerta sobre la presencia de una persona lesionada sobre la calle Paseo Primoso. A su llegada, los uniformados observaron a un masculino que presentaba una lesión a simple vista en la cabeza y rostro, quien se identificó como Héctor M., de 33 años de edad.

Es por ello que los oficiales solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Una vez en el lugar, los socorristas le brindaron los primeros auxilios al individuo y posteriormente lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar de la ciudad fronteriza. Según su testimonio, el afectado contó que, aproximadamente a las 13:00 horas, se encontraba en una tienda de conveniencia ubicada sobre el bulevar El Greco y fue interceptado por sus victimarios.

La víctima señaló que eran al menos cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos vehículos diferentes. Los agresores lo subieron a la fuerza a una de las unidades y lo llevaron a una vivienda en construcción, en donde le propinaron una brutal golpiza y luego lo dejaron en el mencionado sitio. El médico de guardia dictaminó lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación.

En otro caso similar registrado el pasado viernes 24 de octubre en Nogales, un hombre identificado como Arnoldo 'N', de 28 años, fue privado de la libertad sobre la avenida Obregón por sus captores que se desplazaban a bordo de un vehículo tipo pick up, marca Toyota Tacoma y modelo reciente. Tras ser subido a la fuerza, los criminales comenzaron a golpearlo a puño limpio y uno de ellos sacó un encendedor y quemó distintas partes de la superficie corporal.

