Culiacán: Uno de los responsables de la muerte de dos mujeres en puesto ambulante es menor de edad

Ayer, dos mujeres perdieron la vida tras ser brutalmente atacadas por dos hombres a bordo de una motocicleta en la colonia 21 de Marzo

Cae uno de los implicados en la muerte de dos mujeres Foto: (SSP Sinaloa)

Culiacán, Sinaloa.- El pasado martes 4 de noviembre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en un puesto ambulante ubicado en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, ese mismo día se logró la detención del presunto responsable, del cual se conocen muy pocos datos, salvo que portaba dos cargadores de arma de fuego con municiones y una motocicleta.

Cabe mencionar que la segunda víctima perdió la vida mientras recibía atención por sus heridas en un nosocomio. La mujer fue identificada como Johana Karely, de 39 años de edad, quien residía en la colonia Emiliano Zapata. Por su parte, aún no ha sido identificada la víctima que murió en el negocio ubicado en la calle Eulogio Parra y Ejército Nacional, junto a una cancha de basquetbol.

Según el último informe de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la captura del sujeto fue complicada, ya que el delincuente y su cómplice huyeron a bordo de una motocicleta por la colonia Revolución. Además, dispararon contra los agentes; afortunadamente, a pesar de esto, lograron arrestar a uno de ellos, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su investigación y proceso legal.

Aseguraron la moto 

Precisamente, en la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, así como miembros de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y, finalmente, la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información de Infobae, el conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha provocado que un número considerable de menores de edad sea reclutado por el crimen organizado. Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado indican que han registrado al menos 68 menores en estas circunstancias. Cabe destacar que esta situación no es exclusiva de Sinaloa, sino que también ocurre en otras entidades de la República Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

 

