Desaparece Melani Yosmara de 13 años en Cajeme; activan Alerta Amber en colonia Esperanza Tiznado

Cajeme, Sonora.- Este miércoles 5 de octubre de 2025 se activó la Alerta Amber Sonora debido a la desaparición de una niña identificada como Melani Yosmara Reyes Vázquez, de 13 años, quien fue vista por última vez el pasado domingo 2 de noviembre tras salir de su domicilio, ubicado en la colonia Esperanza Tiznado. Desde entonces se desconoce por completo su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, algunas de sus características más destacadas son: usa lentes de aumento, mide 1.66 metros, pesa 65 kilogramos, tiene tez morena clara, cabello castaño oscuro, ojos color café oscuro y un lunar tipo verruga entre los ojos, sobre la nariz. En cuanto a la vestimenta que portaba ese día, llevaba un short de mezclilla deslavado color negro, camiseta azul marino con letras blancas y tenis color negro de la marca Puma.

Las autoridades locales solicitan el apoyo de la ciudadanía y, en caso de ver a la menor, se pide comunicarse a los teléfonos (662) 289 88 00 ext. 15701 o al número de emergencias 911. Es importante destacar que, al acudir a denunciar un caso de persona desaparecida, se debe presentar identificación oficial vigente y, de ser posible, una fotografía de buena calidad donde aparezca la persona extraviada.

Melani Yosmara Reyes Vázquez

Activan protocolo ALBA

En otro caso, al igual que el anterior, una persona desapareció el pasado 2 de noviembre; sin embargo, en esta ocasión se activó el protocolo ALBA, ya que se trata de una mujer llamada María Margarita Soto Herrera, de 44 años, quien fue vista salir de su vivienda en la colonia Buenos Aires, en Nogales, Sonora. A pesar del paso de las horas, no regresó, y ahora se teme que pueda ser víctima de algún delito.

uD83DuDFE4 Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Protocolo ALBA para la búsqueda y pronta localización de MARÍA MARGARITA SOTO HERRERA, de 44 años de edad. Se le vio por última vez el 02 de noviembre de 2025, en Nogales, Sonora. uD83DuDFE4



Entre las señas particulares de María Margarita se encuentran un tatuaje de la Santa Muerte en ambos brazos y otro de una virgen en la pierna derecha. Entre sus características físicas más notorios están que su piel es blanca, posee una estatura de 1.60 metros, pesa 60 kilogramos, su complexión es delgada, su rostro es ovalado, sus ojos son color café, tiene las cejas tatuadas y su cabello es negro.

Fuente: Tribuna del Yaqui