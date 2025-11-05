Detienen en Culiacán a 'El Dany', objetivo prioritario de Estados Unidos por tráfico fentanilo

Culiacán, Sinaloa.- Un hombre de nacionalidad estadounidense, identificado como Daniel 'N', alias 'El Dany', fue capturado en un operativo coordinado efectuado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y agencias internacionales. Según el informe oficial, el sujeto era considerado un objetivo prioritario por las autoridades de Estados Unidos debido a su presunta participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El funcionario federal informó que 'El Dany' contaba con una orden de arresto y ficha roja emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El operativo se desplegó en la colonia Infonavit Humaya, en donde se detectó la presencia del individuo y se procedió a marcarle el alto para verificar su identidad.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel ‘N’, alias ‘El Dany’, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de arresto y ficha roja del @FBI. La detención es resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas", escribió García Harfuch en su cuenta oficial de X.

Estas acciones forman parte de una estrategia de colaboración entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una sustancia que ha generado una crisis de salud pública en ambos países. 'El Dany' fue puesto a disposición del Ministerio Público competente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación, para posteriormente entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Este hecho se une a la reciente captura de Armando 'N', identificado por las autoridades como el presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes. El Gabinete de Seguridad Federal encabezó el operativo que llevó a la aprehensión del individuo, mejor conocido como 'El Charro' o 'El Chirris'. Dos presuntos cómplices, identificados como José Manuel 'N' y José 'N', también cayeron en estas acciones.

uD83DuDD34 Fue detenido Francisco 'N', alias 'El Charro' o 'El Chirris', señalado como jefe de plaza del CJNG en Puebla.



El operativo, coordinado entre la Guardia Nacional y elementos de la 14ª Zona Militar, se realizó en un coto residencial al norponiente de Aguascalientes.



Más… pic.twitter.com/wRkILIwRau — La Jornada (@lajornadaonline) October 31, 2025

