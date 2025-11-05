Detienen a pareja armada y con droga en calles de Nogales; portaban arma de fuego hechiza

Nogales, Sonora.- Durante un patrullaje efectuado en calles de la colonia Lomas de Nogales II, en la ciudad de Nogales, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer que portaban un arma de fabricación casera, cartuchos útiles y varias dosis de una sustancia con las características de la metanfetamina. La captura tuvo lugar ayer martes 4 de noviembre aproximadamente a las 18:32 horas.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia sobre la calle Arroyo de los Nogales. En ese momento, observaron a una pareja, identificada posteriormente como Edgar O., de 28 años de edad, y Lluvia E., de 23 años, caminando en dirección a la calle Polanco. Según el informe, la situación llamó la atención de los uniformados cuando el individuo masculino, al percatarse de la presencia de la unidad policial, adoptó una actitud evasiva.

Asimismo, arrojó al suelo un objeto metálico similar a un arma de fuego, así como un cartucho que sacó de su bolsillo. Ante esta acción, los agentes intervinieron de inmediato para asegurar los objetos y abordar a la pareja. Al inspeccionar lo que había sido tirado, confirmaron que se trataba de un arma de fuego hechiza y munición útil. Tras una inspección corporal al hombre se le encontraron 15 envoltorios de plásticos.

Cinco de ellos contenían una sustancia granulada, presuntamente metanfetamina, mientras que los otros 10 bolsas estaban vacías, listas para ser utilizadas para la dosificación de narcóticos. Además fue decomisada una báscula gramera. Por su parte, a la mujer se le localizaron otros cuatro envoltorios con una sustancia de las mismas características. Tras el hallazgo, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui