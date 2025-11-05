Detienen a presunto integrante de grupo criminal en ejido de Cajeme; llevaba pistola y radio

Ciudad Obregón, Sonora. - Durante una acción para el fortalecimiento de la seguridad en el municipio de Cajeme, autoridades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en delitos contra la seguridad pública. El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, alrededor de las 9:30 horas, en el ejido Tepeyac.

La suceso se originó a partir de una solicitud de colaboración por parte de elementos del Ejército Mexicano, quienes, durante sus labores de vigilancia en la zona, observaron a una persona en posesión de varios objetos sospechosos, por lo que solicitaron el apoyo de la AMIC para proceder conforme a la ley. El sujeto, identificado como Jonathan Guadalupe 'N', de 21 años de edad, fue asegurado en el lugar sin que se reportaran incidentes.

Durante la inspección, se le incautó un arma de fuego corta, marca Glock, calibre .45, con un cargador abastecido. Además, se le encontró un radio de comunicación y una motocicleta de color azul con blanco, la cual carecía de número de serie, un factor que dificulta su identificación y rastreo legal. Tanto el detenido como los indicios asegurados, el arma, el cargador, el radio y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Esta autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del acusado y continuar con las diligencias que el caso amerite. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación permanente con las fuerzas federales y estatales, reitera su compromiso de combatir la portación ilegal de armas y la delincuencia organizada en la entidad", se lee en el comunicado.

Otro hecho ocurrió recientemente en el mismo ejido Tepeyac. En una acción para desarticular la logística utilizada por grupos delictivos, fuerzas de seguridad estatales y federales lograron el desmantelamiento de una red de cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente. El operativo forma parte de una estrategia para recuperar el control de los espacios públicos y limitar la capacidad de monitoreo de las organizaciones criminales.

