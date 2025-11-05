Él es Jesús, hombre que mató a su propia expareja en Etchojoa; ya está en prisión preventiva

Etchojoa, Sonora.- Jesús 'N', de 42 años de edad, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal en su contra, después de ser imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Este sujeto está acusado del delito de feminicidio cometido en contra de Guadalupe Airam 'N', su expareja sentimental. La medida cautelar fue dictada por un juez de control durante la audiencia inicial.

La Fiscalía presentó las pruebas iniciales que sustentan la acusación, los cuales fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para ordenar que el imputado continúe el proceso privado de su libertad, garantizando así su presencia en las siguientes etapas y salvaguardando la integridad de la investigación. Los hechos por los cuales Jesús 'N' fue detenido, se remontan al pasado lunes 3 de noviembre, en el municipio de Etchojoa.

Presuntamente asesinó a la mujer madre de un bebé, en un domicilio ubicado en la comunidad de La Loma, comisaría de San Pedro Nuevo. La detención del probable responsable se realizó poco después de los hechos, gracias a un operativo coordinado entre la Policía Municipal de Etchojoa, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo localizaron cuando intentaba huir.

Durante la audiencia, la defensa legal de Jesús 'N' optó por acogerse al derecho constitucional de solicitar la ampliación del término para que se resuelva la situación jurídica de su cliente. Esto significa que el juez de control tendrá un plazo mayor para determinar si vincula o no a proceso al imputado. Asimismo, se estableció que la próxima audiencia está programada para el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas.

En dicha sesión, la Fiscalía de Sonora presentará argumentos adicionales para solicitar la vinculación a proceso, formalizando así la investigación judicializada. Mientras tanto, la imposición de la prisión preventiva asegura que el señalado no pueda sustraerse de la acción de la justicia, una medida considerada fundamental en casos de esta naturaleza para proteger el correcto desarrollo del procedimiento penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora