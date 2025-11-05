'El Tortuga', del Cártel de Sinaloa, capturado en Sonora tras presuntas amenazas a autoridades de EU

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la detención de Julio César Mancera Dozal, alias Tortuga, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, en la capital del estado de Sonora. Además, según información de Infobae, junto a él fueron capturados Ernesto Enrique Cazares Ramos y Jorge Luis Manjarrez Rodríguez, quienes son acusados de delitos contra la salud.

Se presume que Mancera Dozal mantuvo un perfil relativamente bajo durante algún tiempo; sin embargo, fue más fácil dar con su paradero cuando se involucró en amenazas contra las fuerzas del orden de Estados Unidos. En cuanto a sus datos personales, se sabe que es sobrino de Guadalupe Lupe Tapia, lugarteniente del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, detenido en 2023 en Sinaloa.

De acuerdo con Infobae, la detención se llevó a cabo tras una intensa persecución que afortunadamente no dejó víctimas. Durante el operativo se aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, 1,415 tabletas de fentanilo y 50,2 gramos de clorhidrato de cocaína. Se espera que Mancera Dozal sea pronto vinculado a proceso y remitido a prisión preventiva.

Guadalupe Tapia

Otro operativo

Como te informamos en TRIBUNA, también se capturó a Daniel 'N', alias 'El Dany', un ciudadano estadounidense considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en tráfico de fentanilo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que fue detenido en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.

En ambos operativos participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Es importante destacar que Daniel fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a los tratados internacionales de extradición debido a su nacionalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui