Enterrado entre basura, encuentran cuerpo en una fosa clandestina al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en un predio abandonado ubicado en la colonia Carmen Serdán, al norte de Hermosillo, Sonora. Los reportes preliminares indican que se trata del cadáver de un masculino, el cual se encontraba enterrado entre escombros y basura, por lo que se presume que pudo haber sido ultimado en el lugar, aunque se desconoce si este presentaba huellas de violencia.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron en un domicilio deshabitado que se sitúa en la esquina de la avenida Granados y Olivares, en el mencionado sector. Trascendió de forma extraoficial que este sitio ha sido utilizado como 'picadero', término coloquial para referirse a aquellos lugares que las personas utilizan para consumir drogas. El hallazgo generó una movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

La zona quedó acordonada para que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) pudiera realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las respectivas averiguaciones en el área. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también hizo acto de presencia, por lo que podría tratarse de una persona reportada como desaparecida.

Trascendió de forma preliminar que se trata de una persona del sexo masculino.

Durante los trabajos, las autoridades utilizaron una retroexcavadora para derribar una parte de una barda que impedía liberar el cuerpo, mismo que se encontraba en el interior de esta fosa clandestina localizada en dicha demarcación. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) apoyaron en las labores y resguardaron el perímetro para que las instancias competentes pudieran cumplir con las respectivas labores.

En el lugar de los hechos se reportó que una mujer, aparentemente familiar del hoy occiso, acudió a la propiedad e intentó acercarse, pero se le impidió el paso ya que las autoridades se encontraban realizando las pesquisas de ley. Según cifras extraoficiales, el hallazgo de este cuerpo representa la octava muerte violenta registrada en lo que va del mes de noviembre en la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui