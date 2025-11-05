Explosión en Waldo's Hermosillo: Cierran 13 establecimientos en Tijuana mientras verifican Ensenada

Tijuana, Baja California.- En fechas recientes, la Dirección Municipal de Protección Civil de Tijuana decidió tomar medidas respecto a 13 tiendas Waldo’s que presuntamente no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Esta situación surgió a partir de un operativo en el que se revisaron un total de 28 establecimientos de la misma cadena. Por otro lado, se confirmó que la próxima semana se inspeccionarán ocho tiendas Waldo's en Ensenada.

En primera instancia, según medios locales, el director de Protección Civil en Tijuana, José Luis Jiménez González, señaló que el objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad de trabajadores y consumidores, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, el pasado sábado 1 de noviembre ocurrió una tragedia en la capital de Sonora que dejó como saldo 23 personas fallecidas.

Derivado de lo anterior, para verificar las tiendas se desplegaron cuatro grupos del área de verificaciones de la dependencia municipal, con la colaboración de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dejando como resultado 13 locales clausurados. José Luis Jiménez destacó que, en general, durante el primer año de trabajo se revisaron 336 centros comerciales y establecimientos.

Clausuran 13 negocios

Ensenada

Por su parte, Julio César Obregón Angulo indicó que, la próxima semana, la inspección incluirá que todos los negocios cuenten con extintores, revisiones estructurales y eléctricas, puertas de emergencia y programas de capacitación constantes. En lo que respecta a la tragedia que tiene de luto a Hermosillo, agregó que el estado de Sonora enfrenta un grave problema en el ámbito legislativo.

Sonora

Respecto a las medidas por parte del gobierno del estado de Sonora, hay que recordar el cierre temporal de 68 sucursales. El enfoque está en revisar las condiciones estructurales de los locales, instalaciones eléctricas y de ventilación, sistemas de energía solar y programas internos de Protección Civil. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier avance y haremos llegar toda la información a nuestros lectores.

Ensenada, BC.-Un total de ocho tiendas Waldo´s serán inspeccionadas la próxima semana en Ensenada por la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó Julio César Obregón Angulo, titular de la dependencia.

Tijuana, BC.- Autoridades de Protección Civil municipal y estatal llevaron a cabo la suspensión temporal de diversas sucursales de la cadena de tiendas Waldo’s en la ciudad de Tijuana debido al incumplimiento de medidas de seguridad.

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez González, informó que se realizaron verificaciones en 28 establecimientos pertenecientes a la empresa, resultando en la clausura de 13 de ellos.

Estas inspecciones se llevaron a cabo como parte de un operativo especial implementado luego del accidente ocurrido recientemente en una sucursal de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, donde se registró el fallecimiento de más de 20 personas por la explosión en una de las sucursales.