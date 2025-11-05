FUERTE CHOQUE en Valle del Yaqui: Pick up invade carril y colisiona con camión de pasajeros

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025 tuvo lugar un fuerte accidente en el Valle del Yaqui, a la altura de la calle 200 de Ciudad Obregón. Se trata de un choque entre una camioneta tipo pick up y un camión de pasajeros; aquí te contamos los hechos.

El hecho sucedió poco antes de las 14:30 horas de este día, cuando presuntamente una camioneta de color blanco tipo pick up invadió el carril de un camión con pasajeros, para intentar rebasarlo; sin embargo, se impactó con el suburbano que se dirigía a Pueblo Yaqui. El hecho sucedió cerca de las entradas de Urbi Villa del Rey y Urbi Villa del Real.

Aunque no se registraron lesionados por los hechos, los pasajeros del camión tuvieron que ser bajados para esperar que llegara otra unidad para llevarlos a su destino, siendo una molestia esperar bajo el sol. Esto porque tanto la camioneta como el camión se vieron afectados con daños materiales que imposibilitaron que continuaran en tránsito. La pick up, por el impacto, perdió la llanta izquierda delantera y arrancó láminas laterales del camión, así como causó daño a las llantas de este. De momento no se conoce a cuánto ascienden los daños materiales.

Los pasajeros tuvieron que esperar otro camión

Créditos: CDO Noticias

Tras el impacto se dio aviso a las autoridades de tránsito a través del número 911, y al lugar se apersonaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como elementos de Tránsito Municipal para tomar nota de los hechos y comenzar con el deslinde de responsabilidades. También se tuvo que esperar el auxilio de una grúa para llevarse la camioneta del lugar de los hechos, ya que el impacto imposibilitó que siguiera circulando.

Cabe señalar que las autoridades reiteraron que para rebasar de forma segura debe utilizarse el carril izquierdo, siempre usando direccionales. Reiteraron que deben manejar con pericia y respetar las señales viales, y asegurarse de que no haya otro vehículo cerca para evitar accidentes. También llamaron a los conductos a manejar con precaución y no utilizar celulares o ir distraídos, esto para evitar accidentes, ya que durante las últimas semanas han ido en incremento por la falta de cuidados frente al volante.

A la camioneta se la llevó la grúa

Fuente: Tribuna del Yaqui