Identifican a hombre ultimado en Hermosillo, Sonora; había recibido amenazas de tipo SENTIMENTAL

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en la ciudad de Hermosillo, donde son muy comunes los ataques armados y los homicidios. Uno de los más recientes, documentado por TRIBUNA, ocurrió el día de ayer, martes 4 de noviembre de 2025, en inmediaciones de la Invasión Alcatraces, ubicada al sur de la capital de Sonora. La víctima de este asesinato ya fue identificada por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 4 de noviembre, aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, en las inmediaciones de la calle Del Corral. Habitantes del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego y localizar el cuerpo de un hombre en una de las calles de terracería del asentamiento.

La víctima fue identificada como Agustín F. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte y pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas revisaron a la víctima, no obstante, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales.

Apuntaron que el hombre, en ese momento de identidad desconocida, presentaba heridas en el tórax y abdomen producidas por balazos. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, mientras que la escena fue acordonada y entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Ellos encontraron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros y dos cartuchos útiles, los cuales fueron resguardados como evidencia para la investigación.

#Seguridad | Era vendedor de paletas: Adulto mayor muere atropellado por camión urbano en Nuevo León uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3??https://t.co/5ZRhlKBIMF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

Horas más tarde, la identidad de la víctima fue confirmada. Se trata de un hombre de 38 años de edad, cuyo nombre era Agustín F. Era originario de la ciudad de Hermosillo y, según lo mencionado por vecinos del sector, había recibido amenazas recientes relacionadas con un conflicto de tipo sentimental, lo que podría estar vinculado con el ataque. Sin embargo, la línea de investigación permanece abierta.

Fuente: Tribuna del Yaqui