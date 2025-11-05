Le dieron 10 disparos: Ejecutan a hombre de 32 años en la colonia San Luis de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante los primeros minutos de este miércoles 5 de noviembre, las autoridades iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue atacado a balazos en la colonia San Luis, de Hermosillo. La víctima fue identificada como Víctor Hugo, de 32 años de edad. El suceso violento se registró alrededor de las 00:50 horas en el callejón Santa Ángel, ubicado entre las calles Parral y Mineral.

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas en el lugar, familiares de la víctima informaron que el afectado había salido de su domicilio minutos antes del crimen. Al escuchar varias detonaciones de arma de fuego y notar que no regresaba, salieron a buscarlo, encontrándolo tendido e inmóvil sobre la vía pública. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área para preservar la escena.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentó para efectuar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos localizaron y aseguraron un total de 10 casquillos percutidos, correspondientes a calibres 9 milímetros y .40, además de dos ojivas deformadas, que serán integradas a la carpeta de investigación. El reporte oficial indica que Víctor Hugo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Presentaba heridas en la cabeza y en la parte posterior del tórax, mismas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. Una vez concluidos los trabajos periciales en el sitio, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y continuar con los procedimientos para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui