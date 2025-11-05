Lo arrestan en Torreón por amenazar con arma de postas a policías en un filtro de vigilancia

Torreón, Coahuila.- Durante una inspección preventiva como parte de un filtro de vigilancia rutinario, elementos de la Policía Municipal de Torreón concretaron la detención de un hombre identificado como Ricardo 'N', de 32 años de edad. Los primeros reportes señalan que el sujeto presentó un comportamiento agresivo, al grado de amenazar a los uniformados con un arma de postas en un filtro de vigilancia rutinario ubicado sobre la carretera Torreón-Matamoros.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, los hechos se registraron la noche del martes 4 de noviembre de 2025, cuando los agentes tenían montado el operativo de seguridad a la altura de la colonia José de las Fuentes. Fue en ese momento que los policías municipales detectaron un vehículo que se desplazaba de forma irregular, por lo que optaron por intervenir y abordar al conductor.

Fue en este punto donde la atención de los uniformados se centró en un vehículo, un automóvil sedán marca Honda Accord de color gris. Este automotor estaba circulando de forma que los agentes consideraron irregular, un hecho que motivó de inmediato la instrucción para que detuviera su marcha y se realizara la inspección correspondiente", detalló el medio anteriormente citado.

El detenido fue identificado como Ricardo 'N', de 32 años de edad.

Tras descender de la unidad, el sospechoso adoptó rápidamente una actitud violenta, representando un peligro para los oficiales. La situación escaló y el detenido apuntó directamente contra el personal de seguridad con una pistola de postas de color negro, identificada con la marca Sig Sauer. Ante el peligro, los agentes hicieron uso de la fuerza policial para someter y ejecutar la respectiva detención del individuo.

Además de concretar el arresto de Ricardo 'N' procedió al aseguramiento del automóvil Honda Accord y la pistola de postas. Posteriormente, el hombre y los indicios incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente, quien se encargará de determinar su situación legal e iniciar el proceso penal correspondiente. La Policía de Torreón reiteró su compromiso de actuar con toda firmeza frente a cualquier tipo de conducta que intente poner en riesgo la seguridad de los torreonenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui