Los paran por infracción de tránsito y les descubren 72 dosis de droga en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un operativo conjunto entre la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar) dio como resultado la detención de cuatro individuos y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas. La acción tuvo lugar en el fraccionamiento Misión San Xavier, en la zona sur de Ciudad Obregón, durante un recorrido de vigilancia preventiva.

Los agentes de las tres corporaciones observaron un vehículo tipo sedán de color blanco que circulaba infringiendo las normas de tránsito, por lo cual los oficiales le marcaron el alto para realizar una inspección. A bordo del automóvil se encontraban tres hombres y una mujer. Al efectuar la revisión del interior de la unidad, las autoridades localizaron una bolsa que contenía un total de 72 envoltorios de plástico con aparente narcótico.

De estos, 42 contenían una hierba seca con las características de la marihuana, mientras que los 30 restantes tenían una sustancia granulada compatible con la metanfetamina. Tanto las cuatro personas como el vehículo y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de efectuar las investigaciones pertinentes para determinar la situación jurídica de los detenidos.

Las persona arrestadas y el material decomisado

Durante una acción diferente implementada en el municipio de Cajeme, autoridades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en delitos contra la seguridad pública. El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, alrededor de las 9:30 horas, en el ejido Tepeyac.

La suceso se originó a partir de una solicitud de colaboración por parte de elementos del Ejército Mexicano, quienes, durante sus labores de vigilancia en la zona, observaron a una persona en posesión de varios objetos sospechosos, por lo que solicitaron el apoyo de la AMIC para proceder conforme a la ley. El sujeto, identificado como Jonathan Guadalupe 'N', de 21 años de edad, fue asegurado en el lugar sin que se reportaran incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui