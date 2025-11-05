Matan a balazos a 'El Güero', joven discapacitado de 22 años en una vivienda de Tlajomulco

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- En hechos registrados durante la tarde-noche del martes 4 de noviembre de 2025, un joven de 22 años fue ejecutado a balazos al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas del Mirador, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De forma preliminar, vecinos del sector identificaron al hoy occiso como 'El Güero' y trascendió que se trata de una persona con discapacidad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos se registraron en un domicilio situado en las calles Madaleta y Madaleta Oeste, cuando residentes de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco arribaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, además se constató que presentaba al menos cuatro impactos de bala.

Los disparos fueron realizados en el cráneo, otro en la mejilla y dos más en el pecho. El cuerpo quedó tendido en el interior del domicilio, mientras la zona era acordonada para preservar los indicios", explicó el medio anteriormente citado sobre las heridas que le costaron la vida al individuo.

Preliminarmente se identificó al joven como 'El Güero'.

Según datos extraoficiales, el fallecido se encontraba en silla de ruedas, situación que no detuvo a sus victimarios para arrebatarle la vida. Hasta el momento se desconoce si 'El Güero' tenía antecedentes o vínculos con actividades ilícitas. Una vez que se corroboró el deceso del joven, los uniformados acordonaron el área y resguardaron el perímetro, mientras personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco se encargó de las diligencias correspondientes.

Por su parte, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de casquillos percutidos, así como de otros indicios que permitan esclarecer los hechos. Vecinos del fraccionamiento Lomas del Mirador manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en el municipio, además denunciaron que se han registrado varios ataques de este tipo en colonias aledañas.

Fuente: Tribuna del Yaqui