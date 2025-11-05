Otro incendio en el centro de Hermosillo; cortocircuito desata fuego en inmueble abandonado

Hermosillo, Sonora.- Un incendio registrado en un domicilio abandonado en la colonia Centenario, de Hermosillo, movilizó a unidades del Departamento de Bomberos y de la Policía Municipal durante la noche de este miércoles 5 de noviembre. El siniestro, que, por fortuna, no dejó personas lesionadas, fue controlado en su totalidad gracias al rápido aviso de ciudadanos que transitaban por la zona centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Tehuantepec y Melchor Ocampo. Según los primeros reportes, personas que pasaban por el lugar se percataron de una columna de humo que emanaba de la antigua propiedad y dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Por lo cual, al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

El personal implementó las maniobras necesarias para sofocar las llamas, que consumían principalmente maleza y basura acumulada en el interior del lugar. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación, evitando que el fuego se propagara a las viviendas aledañas. De acuerdo con las indagatorias iniciales en el sitio, la causa aparente del incendio fue un cortocircuito debido a la caída de un cable eléctrico.

Al hacer contacto con el suelo, la corriente generó chispas que prendieron la hierba seca, extendiéndose rápidamente por la vegetación. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se presentó en la escena para hacerse cargo del cableado, neutralizar cualquier riesgo eléctrico y realizar las reparaciones correspondientes. Elementos de la Policía Municipal resguardaron el perímetro para facilitar las labores.

Incendio en Waldo's

Este hecho ocurre en un contexto de gran sensibilidad en la capital sonorense, tras la reciente tragedia por la explosión e incendio en una tienda Waldo's del centro de la ciudad, que dejó saldo de 23 personas fallecidas y varias heridas el sábado pasado. Al día siguiente, autoridades del Gobierno de Sonora ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre los avances en la investigación de dicho caso.

Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado, reveló que la tienda Waldo's siniestrada operaba sin un programa interno de Protección Civil autorizado desde el año 2021. "Es importante decir que cada uno de los documentos, de los trámites, de los permisos que involucra el que sea posible la operación de un establecimiento de esta naturaleza, se encuentra en estos momentos en revisión y análisis como parte de la investigación", señaló el funcionario.

Como medida preventiva, Salazar Razo anunció que se ordenó el cierre temporal de 68 sucursales en todo el estado para llevar a cabo una exhaustiva revisión y garantizar que cumplan con todas las medidas de seguridad y normativas de Protección Civil vigentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui