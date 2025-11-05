Reportan remoción de titular de Protección Civil tras tragedia en Waldo's de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de la tragedia que sucedió en el Waldo's de Hermosillo, donde explotó un transformador y murieron 23 personas, se está reportando, esta mañana de miércoles 5 de noviembre de 2025, de manera extraoficial la remoción del coordinador de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez. Hay que recordar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tiene una investigación abierta por los hechos y su titular reportó que funcionarios municipales, estatales y federales habían sido llamados para dar su declaración.

Cabe señalar que de momento la información no ha sido confirmada por las autoridades del Gobierno de Sonora. En días pasados, el titular de la FJGES, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que están buscando que se aclaren, más allá de la documentación, las circunstancias, características y condiciones por las cuales el establecimiento estaba trabajando, tras no contar con los permisos suficientes; lo anterior derivaría en responsabilidades penales y administrativas para diversos funcionarios. Cabe aclarar que desde 2021, la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo no tenía los permisos de Protección Civil para trabajar.

Ante la pregunta de parte de la prensa sobre si podría tratarse de un caso de corrupción que permitiera que la empresa continuara operando, pese a no contar con los permisos, Salas Chávez dijo que primero es necesario determinar las irregularidades; es decir, si el establecimiento no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente. De momento no se reporta que ningún otro funcionario haya sido removido de su puesto por los hechos, ya que se espera tener un avance en las investigaciones que realiza puntualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

#ÚLTIMAHORA el titular de Protección Civil del @gobiernosonora, Armando Castañeda, fue removido de su cargo, a 5 días de la muerte de 23 personas en el incendio de WALDOS, Hermosillo.



Fuentes en @cepcsonora me informan que ya les fueron notificados del movimiento — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 5, 2025

De momento, tanto el Gobierno de Sonora como la tienda Waldo's, según declaraciones de la misma, se han enfocado en dar atención a las víctimas. Por otra parte, la FGJES ya terminó de identificar a las 23 víctimas y entregar sus cuerpos a los familiares.

LISTA ACTUALIZADA de víctimas mortales tras explosión en Waldo's de Hermosillo

Carmen Cecilia Aguilar Tirado , trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora.

, trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora. Karla Cota Aguilar , residente del poblado Miguel Alemán.

, residente del poblado Miguel Alemán. Menor de 9 años , hijo de Karla Cota.

, hijo de Karla Cota. Menor de 6 años , hijo de Karla Cota.

, hijo de Karla Cota. Zelma Adilene Quintero Rojas , enfermera originaria de Empalme.

, enfermera originaria de Empalme. Alejandro Fernández Quintero (hijo de Zelma Quintero).

(hijo de Zelma Quintero). Danna Quintero (hija de Zelma Quintero).

(hija de Zelma Quintero). Guadalupe Córdova , estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo.

, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo. Jesús Murrieta , pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora.

, pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora. Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez , cajera de la tienda Waldo's.

, cajera de la tienda Waldo's. Guadalupe Castro , embarazada.

, embarazada. Mujer adulta , madre de Guadalupe Castro.

, madre de Guadalupe Castro. Alejandro Fernández , hermano de Guadalupe Castro.

, hermano de Guadalupe Castro. Marcos González , subgerente del establecimiento.

, subgerente del establecimiento. Julio César Salas .

. María Guadalupe Pérez , pareja de Julio César Salas.

, pareja de Julio César Salas. Joaquín Ortiz .

. María Luz Tánori , esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana.

, esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana. Ana María Cortéz , empleada de la tienda.

, empleada de la tienda. Edith Eloína Villa .

. Hija de Edith Eloína Villa .

. Carlos Arriola Ramírez , de 62 años.

, de 62 años. Mujer identificada, no se ha compartido su nombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui