Rescatan a líder transportista que estaba secuestrado en Edomex; hay cinco personas detenidas

Acambay, Estado de México.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), logró el rescate de Fernando Galindo Salvador, un líder transportista que había sido privado de su libertad en el municipio de Jilotepec. La acción realizada en Acambay, culminó con la detención de cinco personas, entre ellas un presunto jefe de célula del grupo delictivo La Familia Michoacana y una menor de edad.

La confirmación de los arrestos se dio un día después del rescate de la víctima, el cual fue informado la noche del 4 de noviembre. Según el reporte oficial, las labores de investigación e inteligencia permitieron ubicar un domicilio en la colonia Centro, de Acambay, que presuntamente era utilizado como casa de seguridad por los captores. Elementos de ambas corporaciones se desplegaron en el sitio, donde consiguieron liberar a Galindo Salvador y asegurar a los individuos identificados como Joel 'N', Pablo 'N', Valeria 'N' y una adolescente de 15 años, además del principal objetivo.

El detenido más importante es Nery 'N', conocido con el alias de 'El Moto'. Las autoridades lo señalan como el encargado de una célula de la mencionada organización criminal, cuya área de operación se centraba en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay. Su modus operandi consistía en la extorsión a transportistas y taxistas, utilizando la privación de la libertad de sus líderes como método de presión para obtener pagos.

Durante la movilización, las fuerzas de seguridad también aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, un inhibidor de señal de telecomunicaciones, varios equipos de telefonía móvil y una cantidad no especificada de narcóticos. El inmueble fue puesto bajo resguardo policial, mientras que los cuatro adultos detenidos serán presentados ante la autoridad judicial. Enfrentan cargos por el delito de secuestro agravado, con las agravantes de haber sido cometido en grupo y en perjuicio de una persona mayor de 60 años, lo que podría implicar una pena mayor.

La #FiscalíaEdoméx informa que, como resultado de actos de investigación fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud F.G.S., a quien privaron de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.



En el marco de las acciones para su… pic.twitter.com/WxnTvaP90Z — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 5, 2025

Este operativo se produce después de que el pasado 3 de noviembre, miembros de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, organización a la que pertenece Galindo, realizaron bloqueos en la autopista México-Querétaro durante aproximadamente nueve horas. La principal demanda de los manifestantes era la localización con vida y la liberación inmediata de su dirigente, ejerciendo presión sobre las autoridades para acelerar las acciones de búsqueda.

La desarticulación de esta célula representa un golpe a las operaciones de La Familia Michoacana en la región norte del Estado de México, una organización con presencia en diversas entidades del país y vinculada a delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión. Este caso se suma a otras acciones recientes contra el grupo, como la vinculación a proceso de otros 10 de sus presuntos integrantes a finales de octubre por delitos similares.

uD83DuDD34 Taxistas y operadores de pipas #bloquearon el Arco Norte en Jilotepec exigiendo la aparición con vida de Fernando Galindo Salvador, secuestrado el 30 de octubre.



uD83DuDCF7 Ramsés Mercado | Sol de Toluca. pic.twitter.com/sbLxsyCQYj — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui