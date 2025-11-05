Revelan que Los Chapitos huyeron por miedo a 'El Chapo Isidro'; podrían estar en Sonora

Ciudad de México.- En medio de la guerra que tiene a Sinaloa sumida en una profunda crisis de seguridad, la periodista Anabel Hernández reveló que tiene datos sobre la ubicación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos identificados como los líderes de Los Chapitos. La comunicadora señala que los hijos de Joaquín Guzmán Loera estarían fuera de su tierra natal debido a un presunto temor a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'.

Durante una emisión de su podcast Narcosistema, Hernández mencionó que fuentes cercanas a la estructura de Los Chapitos indican que sus cabecillas habrían partido de Sinaloa desde febrero pasado. La decisión de salir de territorio sinaloense se basa también en un operativo en el que casi se concreta la captura de Iván Archivaldo. La autora del libro Los Señores del Narco explicó que los hijos de 'El Chapo' podrían resguardarse en las entidades de Sonora o Querétaro o, bien, en Costa Rica.

Todo apunta a que no están (hermanos Guzmán Salazar) en el estado de Sinaloa, porque temen no tanto a Mayito Flaco, sino principalmente a un enemigo que ahora es mayor: Fausto Isidro Meza Flores", explicó la reconocida periodista.

De acuerdo con Anabel Hernández, el antiguo operador de los Beltrán Leyva representa una amenaza para Los Chapitos. La disputa entre esta facción y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', ha beneficiado a Meza Flores, quien ha logrado extender su control territorial y también ha podido consolidar una importante alianza con el vástago de Ismael 'El Mayo' Zambada García.

Hace unos días se registró un ataque con un dron cargado de explosivos en una vivienda del poblado de La Tuna, perteneciente al municipio de Badiraguato. Trascendió que la residencia era propiedad de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y abuela de Los Chapitos, quien perdió la vida en el año 2023. El violento hecho se atribuyó al actual líder del Cártel de Guasave.

Recientemente comenzó a circular el rumor sobre la supuesta detención de Fausto Isidro Meza Flores derivado de los enfrentamientos armados ocurridos en la sindicatura de La Brecha, en el municipio de Guasave. Los hechos fueron protagonizados por fuerzas federales y civiles armados que dejaron como saldo a 13 presuntos delincuentes abatidos, cuatro detenidos y la liberación de nueve personas privadas de la libertad.

Reportan captura de Fausto Isidro Meza Flores, "Chapo Isidro", aliado de "Mayito Flaco", en La Brecha, Guasave. En el operativo [en curso], habrían muerto 13 personas y liberado a 9 secuestrados.



Me confirman que 1 de los 4 detenidos podría ser su primo conocido como "Serafín". pic.twitter.com/qRxP9fKwU9 — José Luis Montenegro (@montenegrojluis) November 4, 2025

