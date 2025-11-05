Se genera movilización policíaca por fuga de gas cerca de guardería al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se registró una intensa movilización policíaca en el sector norte de Hermosillo, Sonora, por el reporte de una fuga de gas cerca de una guardería. Los primeros reportes señalan que la fuga provenía desde un domicilio ubicado detrás de la estancia en la que se encontraba una mujer, la cual tenía a su cuidado a diez niños, por lo que se requirió la intervención de las autoridades.

De acuerdo con un informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos se registraron a las 10:21 horas aproximadamente sobre la calle Punta Chueca, entre Carlos Balderrama e Ignacio Soto, en la colonia Sahuaro Final. Mientras se encontraban realizando recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Preventiva fueron alertados sobre el intenso olor a gas cerca de la guardería Centro de Educación Inicial Junior.

Al lugar acudieron el oficial Saenz y su compañero Solano Yocupicio, quienes inspeccionaron el patio trasero del lugar para realizar una inspección. En ese momento, los uniformados se percataron que el olor de gas provenía del domicilio situado detrás de la guardería, por lo que uno de los agentes se brincó la barda que divide la estancia y la vivienda. El policía detectó que la propiedad estaba deshabitada y localizó un tanque de gas con la llave abierta.

Elementos de la Policía Preventiva se encargaron de la situación.

El oficial Saenz Luna procedió a cerrar la llave. Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo también se presentó en la zona para controlar cualquier percance y salvaguardar la integridad de los menores. A través de un mensaje en su página de Facebook, la guardería Centro de Educación Inicial Junior expresó su intención por realizarle un reconocimiento al agente por su acto de valentía con el que se evitó una tragedia.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que la llave del tanque se encontraba abierta, ya que la propiedad se encuentra deshabitada. Se espera que en las próximas horas se comparta un informe detallado de este caso y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja al respecto de este caso.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/4SopuJmwK2 pic.twitter.com/rrsT94N1fZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui