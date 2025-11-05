Tenía 20 años y era de Ciudad Obregón: Identifican a motociclista asesinado en la Libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este martes, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Libertad, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en contra de un joven motociclista que circulaba por la zona, el cual por desgracia perdió la vida. Horas después, la víctima fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, sobre la calle Río Moctezuma, entre las vialidades Río Tula y Soto La Marina. Testigos indicaron que sujetos aún no identificados alcanzaron a un joven que viajaba a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra alguna con él, abrieron fuego en su contra, provocando que cayera en plena vialidad.

Luego de la balacera, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida. En tanto, vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica a la víctima, no obstante, confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, mientras lo elementos policiacos acordonaban la zona. Más tarde, esta fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) para la realización de las diligencias correspondientes.

En una inspección inicial se localizaron ocho casquillos percutidos calibre .40, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia balística. Sobre sus presuntos agresores, aún no se tiene información. Horas después, la víctima fue identificada. Se detalló que en vida respondía al nombre de Brandon L. D. y que era conocido coloquialmente como 'El Titi', de 20 años de edad; era originario de la misma colonia.

Fuente: Tribuna del Yaqui