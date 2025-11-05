Tragedia en Guaymas: Reportan muerte de estudiante de 15 años tras aparatoso accidente

Guaymas, Sonora.- La mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 se registró un trágico caso en el municipio de Guaymas, Sonora, en donde se reportó la muerte de un estudiante tras protagonizar un accidente de tránsito. Versiones extraoficiales señalan que el joven se desplazaba a bordo de su motocicleta, cuando el operador de un camión urbano presuntamente le cortó la preferencia y esto provocó el lamentable percance.

De acuerdo con los primeros informes, el hoy occiso fue identificado como Keneth 'N', de apenas 15 años de edad, quien era estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos (CET) del Mar. Trascendió que el adolsecente se dirigía hacia su centro de estudios cuando ocurrió el fatal incidente sobre la avenida Tecnológico. Automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al sitio y de inmediato le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, los socorristas trasladaron a la víctima a un hospital de la localidad, en donde minutos más tarde se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. La pérdida de Keneth 'N' ha causado profunda consternación entre la comunidad estudiantil y docente del CET del Mar 03 de Guaymas.

Este Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 03 en Guaymas, lamenta el sensible fallecimiento del alumno KENETH SORIANO ROMERO. Nuestra comunidad se encuentra de luto. Nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos", expresó el instituto educativo a través de un comunicado que comenzó a circular en redes sociales.

Las autoridades competentes se encargan de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal se ha pronunciado al respecto de este percance vial que cobró la vida de un joven de 15 años. Tampoco se tienen datos sobre personas detenidas, por lo que se espera un informe detallado en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui