Tragedia en Tamaulipas: Hallan sin vida a tres de cuatro miembros de familia desaparecida

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) confirmó que abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un camino de terracería en las inmediaciones de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Las autoridades confirmaron que los cuerpos corresponden a tres de los cuatro integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con el comunicado, los cuerpos pertenecen a una mujer y dos hombres, quienes fueron identificados como Berenice F., de 37 años; Heriberto G., de 41, y su hijo Ángel G., de 20. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las necropsias de ley, las cuales permitirán determinar con exactitud las causas de los decesos, así como para completar los protocolos de identificación forense.

La investigación de la FGJET se centra también en la localización del cuarto miembro de la familia, la menor Claudia G., de 10 años, cuyo paradero aún es desconocido. Las autoridades señalaron que se están analizando todas las líneas de información disponibles para dar con su ubicación a la brevedad posible. Como parte de los avances en el caso, la Fiscalía informó sobre la detención de dos personas presuntamente implicadas en los hechos.

Ambos individuos se encuentran a disposición del Ministerio Público, organismo que está integrando el expediente para determinar su situación jurídica y su grado de participación en el crimen. Las indagatorias sugieren que al menos otras dos personas podrían estar involucradas en los hechos. La principal línea de investigación que siguen las autoridades apunta a que el móvil del crimen fue un conflicto de índole laboral.

Según los datos recabados hasta el momento, los presuntos responsables habrían sido contratados para secuestrar a Heriberto G. como represalia por haber obtenido un ascenso a supervisor en su centro de trabajo. Durante la ejecución de este acto, sus familiares también fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados. La Fiscalía de Tamaulipas señaló su compromiso de esclarecer estos sucesos para llevar a los responsables ante la justicia.

#Entérate uD83DuDD34 Cuatro integrantes de una familia desaparecen en Reynosa; piden ayuda para localizarlos pic.twitter.com/U8Ypl6iYxw — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui