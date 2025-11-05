Tras meses de agonía, muere mujer baleada en un casino clandestino del centro de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó el fallecimiento de Beatriz Adriana 'N', una mujer que estuvo hospitalizada más de tres meses tras ser agredida a balazos en un ataque armado registrado el pasado 18 de julio del 2025 en la colonia Centro de Culiacán. La mañana del martes 4 de noviembre, personal médico notificó a las líneas de emergencia del 9-1-1 el deceso, por lo que las diferentes corporaciones policíacas acudieron al nosocomio.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron en un local ubicado en las avenidas José María Morelos y Pavón y la Cristóbal Colón, en un domicilio que había sido habilitado como 'jugada', como se le conoce a los lugares clandestinos en los que se apuesta en máquinas tragamonedas. El violento hecho dejó como saldo preliminar a dos hombres fallecidos y dos lesionados, incluida la hoy occisa.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes, así como las respectivas averiguaciones. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares, a través de la documentación requerida.

Cabe mencionar que el órgano autónomo tipificó el deceso de esta mujer como feminicidio, por lo tanto, se abrió una carpeta de investigación por este delito", explicó el medio anteriormente citado en torno a esta agresión armada ocurrida en la capital sinaloense.

Martes violento en Culiacán

Derivado de los hechos violentos registrados el martes 4 de noviembre, la Fiscalía General del Estado integró tres carpetas de investigación por homicidio doloso y tres por feminicidio tras la localización de 10 personas sin vida en diferentes regiones de Sinaloa. La jornada estuvo marcada por el doble homicidio de dos mujeres en un puesto ambulante ubicado en la colonia 21 de Marzo: una de ellas murió en el lugar del ataque y otra horas más tarde en un hospital.

