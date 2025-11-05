Tren carguero procedente de Puerto Peñasco se descarrila en Caborca y provoca millonarias pérdidas

Caborca, Sonora.- Este miércoles 5 de octubre de 2025, alrededor de la 1:00 horas de la madrugada, un tren carguero proveniente de Puerto Peñasco y con dirección a Caborca sufrió un aparatoso accidente en el kilómetro 311 del ferrocarril (FFCC). Tras cruzar el punto del crucero, algunos vagones se salieron de las vías, lo que provocó que varios quedaran volcados y otros más fuera del riel.

Una vez recibido el reporte, los primeros en responder fueron agentes de la Policía Municipal, quienes de inmediato acordonaron el área y fueron apoyados por empleados de la compañía ferroviaria. Es importante destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se registran lesionados, aunque sí se reportan grandes pérdidas materiales. En nuestro medio de comunicación estaremos al tanto de cualquier novedad.

Incendio en Colonia Industrial

En otro hecho, esta mañana a muy temprana hora a las 6:30, un vehículo cargado con pacas de alfalfa se incendió en la calle 7 y la avenida X. Al lugar acudieron personal de Protección Civil Municipal, Bomberos Voluntarios, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y empleados de Oomapas. En cuanto a los daños, se estima que el accidente provocó la pérdida unos cuantos miles de pesos.

Se descarriló

De acuerdo con información extraoficial, la unidad involucrada es un Rabón, marca DINA, modelo 1968, de color blanco y sin placas de circulación. Más tarde su dueño fue identificado como Santiago Sotelo Jáquez, de 57 años de edad, y transportaba 92 pacas de alfalfa. A pesar de la pérdida, parte del cargamento pudo ser salvada gracias a la rápida intervención de los bomberos.

Hasta ahora se desconoce la causa exacta del incendio, pero en TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier avance. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre se reportó a una persona lesionada tras el volcamiento de una pipa con asfalto justo en el kilómetro 140 de la carretera Caborca-Sonoyta. Se hace un llamado a la población a conducir con extrema precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui