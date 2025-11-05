ÚLTIMA HORA: Fiscalía de Michoacán SEÑALA que el CJNG estaría detrás de asesinato de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán.- La Fiscalía de Michoacán señaló que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, podría haber sido ejecutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); esto lo dio a conocer el fiscal Carlos Torres Piña en una entrevista que dio para El Financiero. El titular de la dependencia añadió que existen elementos que refuerzan la hipótesis de que este grupo criminal pudo haber concretado el ataque.

Para el medio nacional, Torres Piña dijo que hay elementos que indican que el CJNG estaría tras el homicidio, como el que el arma se haya utilizado en dos ocasiones anteriores para asesinar a rivales de dicho cártel. Según las investigaciones de la fiscalía, el pasado 16 de octubre asesinaron a dos personas y otra más fue asesinada el 23 de octubre en un bar; en ese mismo ataque resultó otra persona lesionada.

Cabe señalar que en múltiples ocasiones se ha denunciado que la zona de Uruapan es una de las ciudades que se encuentra en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización de Los Caballeros Templarios. Por otra parte, Torres Piña dijo que no se descarta que el asesinato de Manzo esté relacionado con la reciente detención de René Belmonte Aguilar, 'El Rino', uno de los líderes de la región del CJNG.

uD83DuDEA8uD83DuDD0D #Fiscalía ¡El arma del crimen ya había matado antes! uD83DuDCA5??

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, reveló que el arma usada en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez uD83DuDD4A? está vinculada a dos hechos violentos previos en Uruapan uD83DuDE31uD83DuDCCD pic.twitter.com/gz2qolfwKq — Enlacenoticias24 (@Enlace_noti24) November 4, 2025

Nota en desarrollo...

Fuente: Tribuna del Yaqui