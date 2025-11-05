Waldo's responde a la explosión en Hermosillo; promete transparencia y apoyo total a víctimas

Ciudad Obregón, Sonora.- El estado de Sonora continúa de luto tras la terrible tragedia ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, en una tienda Waldo's ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. Hace aproximadamente una hora, una de las cadenas de comercios más grandes de México se pronunció a través de sus redes sociales.

En dicho comunicado, la empresa dejó en claro que, desde que sucedieron los lamentables hechos, han trabajado de la mano con las autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para brindar apoyo tanto a los afectados como a sus familiares. “En Waldo's mantenemos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia tras los lamentables hechos ocurridos en Hermosillo”, señala el texto.

Estos son algunos de los avances que, según la compañía, se han logrado hasta este miércoles:

Se cubrieron los gastos funerarios de las personas fallecidas. Se asumió el costo total del traslado médico aéreo a un hospital especializado en Estados Unidos para una de las personas lesionadas y su acompañante. Se entregaron apoyos y se cubrieron gastos derivados para atender necesidades básicas de familiares en casos particulares. Se puso a disposición de los afectados apoyo psicológico y tanatológico a través de los canales de comunicación: asistencia@waldos.com y el número telefónico +52 55 6319 6200.

Comunicado

Asimismo, la empresa aseguró que actualmente están atendiendo los requerimientos de las autoridades de Protección Civil y trabajando en garantizar la seguridad del resto de sus tiendas a nivel nacional. Esto, luego de que una de las últimas hipótesis de la Fiscalía de Sonora señala que la explosión probablemente fue provocada por una falla en un transformador dentro del establecimiento.

"Continuamos cumpliendo todas nuestras responsabilidades laborales con los colaboradores de las tiendas del estado. Seguimos cerca de las familias de los afectados, en coordinación con las autoridades, escuchando y atendiendo sus necesidades con sensibilidad. Ya hemos establecido contacto directo con las familias y reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando y acompañando este proceso de manera respetuosa", concluye el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui