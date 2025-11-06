Accidente carretero en Coahuila deja a conductor sin vida; quedó prensado entre los fierros

Arteaga, Coahuila.- Durante la noche del miércoles 5 de noviembre de 2026 se reportó un accidente automovilístico sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 10+500, específicamente en el tramo que conduce hacia La Carbonera, en donde se registró la muerte de un hombre que circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen Polo. El fallecido, cuya identidad por el momento se desconoce, perdió la vida tras un fuerte choque con un tráiler de doble remolque.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el operador de la unidad pesada se desplazaba por el carril derecho con dirección hacia el municipio de Ramos Arizpe, cuando se le atravesó el automóvil compacto, lo que derivó en un impacto casi frontal. La colisión provocó que el automovilista quedara prensado entre los fierros del carro, por lo que se requirió la intervención de las autoridades y personal de los servicios de emergencias.

Debido al impacto y a la velocidad con la que viajaba el tractocamión, la pesada unidad terminó detenida metros más adelante sobre la terracería, mientras que el automóvil compacto quedó destrozado sobre el acotamiento", explicó el medio anteriormente citado.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron a la ubicación para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisar al conductor del Volkswagen Polo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Guardia Nacional (GN), así como de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, también se presentaron el sitio para tomar conocimiento del percance y delimitaron el perímetro con cinta amarilla.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila realizó las diligencias correspondientes en el área, así como de las respectivas averiguaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este fatal incidente. Los cuerpos de rescate utilizaron equipo hidráulico para liberar el cadáver del sujeto, a quien posteriormente trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle las pruebas de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui