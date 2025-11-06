Alejandro Correa Gómez, exedil de Zinapécuaro, es localizado tras cuatro días de búsqueda

Morelia, Michoacán.- La tarde de este jueves 6 de noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la localización con vida del expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez. El exedil estuvo desaparecido durante cuatro días tras ser visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre de 2025, esto en medio de la conmoción por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Correa Gómez acudió a un bar ubicado en el municipio de Hidalgo antes de que perdiera comunicación. El informe oficial señaló que el exalcalde estaba en compañía de otra persona identificada como Rodrigo 'N', de quien se dijo es dueño de una casa de empeño en el mencionado municipio. Se informó que el hombre de 42 años se vio involucrado en una riña que se registró en el establecimiento.

Durante las labores de búsqueda, las autoridades localizaron una camioneta marca Grand Cherokee, modelo 2021 y color blanco, en la cual se desplazaba el exalcalde de Zinapécuaro. A pesar de que se reportó que fue encontrado sin vida, las instancias competentes no dieron detalles sobre el estado de salud del político, ni tampoco de las circunstancias que lo llevaron a ser reportado como desaparecido cuatro días atrás.

uD83DuDFE0uD83DuDCE2 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

¿Quién es Alejandro Correa Gómez?

En el periodo de 2018 y 2021, Alejandro Correa Gómez se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán. Correa Gómez es egresado en la carrera de Administración y cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos,. Se destacó por promover proyectos de desarrollo comunitario y turístico en su región. Su trayectoria lo vinculó con sectores productivos locales, especialmente con transportistas y comerciantes.

Correa Gómez asumió el cargo bajo el cobijo de la coalición Por Michoacán al Frente, conformada en ese entonces por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. En el año 2021, se alzó nuevamente con la victoria, pero ya como militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Entre 2015 y 2018, fungió como regidor durante la administración de María del Refugio Silva Durán.

Fuente: Tribuna del Yaqui