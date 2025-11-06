Arrestan a joven pareja en Ciudad Obregón; tenían en su poder arma larga y diversas drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un operativo de corporaciones estatales y federales, se ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Libertad, en Ciudad Obregón, dando como resultado la detención de dos personas y el aseguramiento de narcóticos, un arma de fuego de alto poder y otros indicios relacionados con actividades ilícitas, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La acción fue producto de labores de inteligencia previas, efectuadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), las cuales sugirieron que una vivienda ubicada en la calle Río del Carmen era utilizada como centro de almacenamiento y distribución de drogas. Con base en la evidencia recabada, un juez de control otorgó el mandamiento judicial correspondiente para realizar la inspección del inmueble.

El operativo se desplegó con la participación coordinada de elementos de la AMIC, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar). Durante la diligencia, se logró la detención en el lugar de Jesús Enrique 'N', de 20 años de edad, y de Alexia Yohana 'N', de 19 años. Al interior de la propiedad, las autoridades localizaron y aseguraron diversas sustancias ilícitas preparadas para su distribución al menudeo.

En total fueron decomisadas 47 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características del narcótico conocido como metanfetamina o crystal, así como dos bolsas que albergaban un total de 100 envoltorios de hierba verde y seca, presumiblemente marihuana. Además de los estupefacientes, fue encontrado un fusil de asalto tipo AR-15, calibre .223, un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Junto al rifle se encontró un cargador abastecido con cartuchos útiles y un segundo cargador vacío. También se aseguró una motocicleta de la marca Italika FT150, que se presume era utilizada para facilitar las actividades de narcomenudeo en el sector. La pareja detenida, junto con la totalidad de los indicios asegurados, drogas, armamento, municiones y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuente: Tribuna del Yaqui