Asesinan a jóvenes músicos y localizan sus cuerpos en un vehículo abandonado en Tijuana

Tijuana, Baja California.- En hechos registrados la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025, los cuerpos de dos integrantes del grupo musical Los Contacto fueron localizados sin vida dentro de un automóvil abandonado en la colonia Altiplano, perteneciente a la Delegación La Presa, al este de la ciudad de Tijuana, Baja California. Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron al lugar tras ser alertados por vecinos del sector.

De acuerdo con información proporcionada por El Mexicano, los hoy occisos fueron identificados como Óscar Alonso De La Torre Ríos, de 29 años, y Alexander Tirado Mozo, de 23, quienes fueron reportados desde el martes 4 de noviembre, luego de que fueran reportados como desaparecidos cuando se dirigían a una presentación musical en la zona de Otay. El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 horas del miércoles, cuando residentes observaron un vehículo sospechoso.

Según el reporte preliminar, los vecinos de la zona detectaron un automóvil Volkswagen Vento gris con las puertas y la cajuela abiertas, el cual fue abandonado sobre la calle Álamo. Al acercarse a la unidad, los testigos se percataron que un cadáver estaba envuelto en una cobija había sido dejado en el asiento trasero, mientras que el otro se encontraba en la cajuela y fue en ese momento que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Familiares de las víctimas señalaron que, además de su actividad artística, ambos se dedicaban en su tiempo libre a trabajar como choferes de aplicación para tener ingresos extras. Se presume que el vehículo en cuestión era propiedad de Óscar Alonso, quien se desempeñaba como acordeonista y bajista acústico en la agrupación musical. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas, así como personal pericial, arribaron al lugar.

La Fiscalía General del Estado de Baja California mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen, mismo que se une al homicidio de Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., vocalista y acordeonista del grupo Los Retoños de Tijuana, quien fue localizado sin vida en la zona de La Gloria el pasado 27 de octubre del presente año, esto tras ser privado ilegalmente de su libertad.

¿Quién es el grupo musical Los Contacto?

Los Contacto era una agrupación reconocida dentro de la escena musical tijuanense, la cual se ha dado a conocer por sus presentaciones en bares y eventos privados alrededor del estado de Baja California. Han tenido la oportunidad de abrir conciertos de grandes exponentes del género regional mexicano, lo que ha beneficiado al grupo para exponenciar su marca. En Spotify, Los Contacto tienen más de 10 mil 800 oyentes mensuales y su canción más popular es Debajo de los Laureles, tema que supera las 820 mil reproducciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui