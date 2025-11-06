Brenda Marisol se dedicaba a vender droga al norte de Hermosillo; ya está tras las rejas

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Villa Verde, de Hermosillo. La diligencia culminó con la detención de una mujer y el aseguramiento de varios envoltorios de una presunta sustancia ilícita. la acción se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Guadalupe.

Dicho operativo fue respaldado por una orden judicial, la cual fue emitida como parte de una investigación centrada en actividades de narcomenudeo en ese sector de la capital sonorense. El objetivo era desarticular un presunto punto de venta de drogas que operaba en la zona. En el lugar, las autoridades detuvieron a Brenda Marisol 'N', de 47 años, quien fue identificada como la probable responsable de la venta de narcóticos .

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron y aseguraron un total de 13 envoltorios de plástico que contenían en su interior una sustancia granulada, con las características físicas de la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal. Tanto la persona detenida como la sustancia asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de la implicada en las próximas semanas. "Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la legalidad y la coordinación interinstitucional en el combate al narcomenudeo, fortaleciendo la seguridad y el orden público en Hermosillo", se lee en el comunicado.

Aseguran droga y detienen a una mujer en cateo realizado en Hermosillo



Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora