Buenas noticias: Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 6 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió una buena noticia: confirmó la localización de Janny Anahy 'N', una menor de 15 años de edad que fue reportada como no localizada en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Como se sabe, esta es una de las zonas más violentas de México.

De acuerdo con el boletín compartido por la autoridad, la joven fue encontrada en buen estado de salud y, al parecer, no fue víctima de ningún delito. Apuntó que las investigaciones, iniciadas durante la madrugada de este 6 de noviembre de 2025, permitieron ubicar a la adolescente a las 02:01 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado de la colonia Noroeste, donde permanecía con una amiga.

FGJES localiza a menor reportada como extraviada en Ciudad Obregón



-Se descarta que haya sido víctima de algún delito



-La denuncia se interpuso los primeros minutos de este día; no se había hecho porque sus familiares pensaban que regresaría sola



Cajeme, Sonora, 6 de noviembre… pic.twitter.com/VGACMUQjD0 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 6, 2025

Según el reporte ministerial, Janny Anahy había abandonado su hogar desde el 7 de octubre tras una discusión verbal con su madre. En su declaración ante los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la joven indicó que decidió cortar comunicación con su familia y que, durante el tiempo que estuvo fuera, no sufrió agresiones ni situaciones que pusieran en riesgo su integridad.

La denuncia de desaparición se presentó hasta este jueves

La madre de la menor explicó que no había presentado denuncia antes porque esperaba que su hija regresara por decisión propia. Fue hasta los primeros minutos del jueves cuando se inició la carpeta de investigación, lo que activó el trabajo de localización. Tras su aseguramiento, el Ministerio Público realizó los exámenes médicos correspondientes para verificar su estado físico y posteriormente entregó a la adolescente a su madre.

FGJES reitera la importancia de reportar de inmediato

La FGJES de Sonora recordó que es fundamental denunciar cualquier desaparición desde el primer momento, incluso si se trata de un posible abandono voluntario, ya que las primeras horas son clave para activar mecanismos de búsqueda, prevenir riesgos y descartar la comisión de delitos.

