Código Rojo en Ciudad Obregón: Sicarios irrumpen en VELORIO, amenazan y desatan balacera

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas no solo del estado de Sonora, sino de toda la República Mexicana, esto por el número de homicidios y balaceras que reporta mes con mes. La más reciente ocurrió la noche de este miércoles 5 de noviembre de 2025, en inmediaciones de la colonia Cajeme, donde se realizaba un velorio.

Los hechos, según los primeros reportes, se registraron la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en las calles Lorenzo Barcelata y Maximiliano R. López, en la colonia Cajeme, en el sector norte de Ciudad Obregón. En dicho inmueble se realizaba un velorio, cuando de repente sujetos armados (hasta ahora no identificados) irrumpieron y lanzaron una serie de amenazas, según relataron los presentes.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles en la colonia Cajeme. Foto: Facebook / Ilustrativa

Acto seguido, los sicarios comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, para luego huir hacia una dirección desconocida. Presuntamente, los agresores señalaron que volverían si continuaban con el velorio. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional.

Los oficiales entrevistaron a los presentes y confirmaron que, afortunadamente, este evento violento no dejó heridos ni víctimas mortales, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, los presentes se mostraban asustados, por lo que solicitaron que elementos de la Policía Municipal se quedaran en el sitio, en caso de que los presuntos sicarios volvieran.

Por otra parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de recaudar la evidencia del sitio y de integrarla a una nueva carpeta de investigación. Si bien se desplegó un operativo en la zona, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas relacionadas con esta balacera. Las pesquisas continuarán.

