Crimen en Bahía de Kino: Cae el principal sospechoso del asesinato a puñalada de un hombre

Hermosillo, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso quedó José Antonio 'N', señalado como el probable responsable del homicidio de un hombre identificado como Jesús 'N', ocurrido a principios de noviembre en la comunidad de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo. Como parte de la resolución, el juez determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación en su contra.

La decisión se tomó durante una audiencia en la que el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas en la carpeta de investigación. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), los elementos presentados fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para establecer, en esta etapa inicial del proceso, una probable conexión del acusado con el crimen cometido el pasado 1 de noviembre.

Los hechos en cuestión sucedieron dentro de una vivienda en la citada localidad costera. Según los informes, la víctima perdió la vida en el sitio a consecuencia de diversas heridas provocadas con un arma punzocortante. El delito por el cual se le acusa es homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja. Con la vinculación a proceso, se abre un plazo para concretar la investigación complementaria, de cara a las siguientes etapas judiciales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso firme de combatir la impunidad y garantizar que quienes atenten contra la vida y la seguridad de las personas sean procesados con todo el rigor de la ley", se lee en el comunicado.

En otra noticia reciente, durante un operativo de búsqueda efectuado en Baja California, fue detenido un hombre llamado Ramón Alberto 'N', de 48 años de edad, conocido con el alias de 'El Morquecho'. La captura, realizada en la ciudad de Rosarito, se realizó en respuesta a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en perjuicio de tres personas, ocurrido en la región sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora