Dan 47 años de cárcel a siete policías municipales de Edomex; están implicados en asesinato

Nicolás Romero, Estado de México.- Siete exelementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, fueron condenados a 47 años y 6 meses de prisión, tras un proceso judicial en el que fueron encontrados responsables del delito de homicidio calificado. Los sentenciados son Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2024. Según la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en un establecimiento de venta de alimentos ubicado en la calle Francisco Villa, de la colonia La Libertad. A este lugar arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos, quienes bajaron y dispararon armas de fuego directamente contra la persona, causándole la muerte en el sitio.

La investigación de la FGJEM logró establecer que el rol de los ahora sentenciados fue fundamental para la ejecución del crimen. Actuando en su calidad de servidores públicos, utilizaron una unidad oficial para obstruir la vialidad, impidiendo el paso de otros vehículos. Esta acción deliberada creó un perímetro de seguridad que facilitó la llegada, el ataque y la posterior huida de los autores materiales del asesinato, garantizando que no tuvieran interrupciones.

Esta sentencia sucede dentro de la 'Operación Enjambre', una estrategia implementada por las autoridades mexiquenses para investigar y desarticular redes delictivas que involucran la probable colusión de servidores y exservidores públicos, principalmente a nivel municipal. Apenas el pasado 8 de mayo, se realizó un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales y municipales.

En el lugar se detuvo a Francisco Javier 'N', alias 'El Javis' y/o 'Aragón', quien también era un elemento activo de la policía de Nicolás Romero y es investigado por su presunta intervención en este mismo ilícito. Tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó la plena responsabilidad de los siete exagentes en el homicidio. Las autoridades han confirmado que esta pena no cierra el capítulo para los sentenciados.

La Fiscalía del Estado de México señaló que mantiene abierta una línea de investigación de alta prioridad sobre su probable participación en otro hecho de extrema gravedad, la privación de la libertad y posterior homicidio de 10 personas, cuyos restos fueron localizados en dos pozos clandestinos en este mismo municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM